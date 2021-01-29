МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Российские экспортеры в январе почти полностью переключились на поставки пшеницы, стремясь успеть отгрузить продукцию по выгодным ценам до введения на нее с середины февраля экспортной пошлины, сообщили РИА Новости эксперты.

Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. На тот же срок, с 15 февраля по 30 июня, введена пошлина на экспорт зерна.

В пределах квоты пошлина для пшеницы с 15 февраля составит 25 евро за тонну, а с 1 марта до конца июня — 50 евро за тонну. Пошлины на вывоз кукурузы и ячменя до 15 марта будут нулевыми, а после этой даты составят 25 евро и 10 евро за тонну соответственно. Ставка для ржи внутри квоты — нулевая. После выборки квоты пошлина для всех культур составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну. "Свободы в торгах нет". По какому признаку разделят инвесторов

"Из-за пошлины, которая будет введена в феврале, и в целом на фоне ограничений, отгрузки в оставшийся период января и в течение всего февраля будут выше, чем обычно. Это видно по заявкам – экспортеры стремятся реализовать пшеницу до 15 февраля", — сообщил директор департамента стратегического маркетинга аналитического центра "Русагротранса" Игорь Павенский.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что пшеница сейчас вывозится достаточно интенсивно, и январь 2020 года будет одним из лучших месяцев по объемам поставок: по его оценке, объем отгрузки может составить порядка 3,1-3,2 миллиона тонн пшеницы, тогда как обычно в этот период на экспорт уходит порядка 1,5-2 миллионов тонн.

"Поставки ячменя и кукурузы будут совсем небольшими, акцент – на пшеницу: ее отгрузки будет продолжаться и после 15 февраля, согласно ранее заключенным контрактам, но активность будет заметно меньше", — добавил Рылько.

По оценке Павенского, доля пшеницы в поставках зерна в декабре составляла 85%, а в январе – около 90%. Отгрузки зерна и пшеницы в январе он оценивает в 3,8 миллиона тонн и 3,4 миллиона тонн, в феврале — в 2,6 миллиона тонн и 2 миллиона тонн; ранее максимальный объем экспорта по зерну был в январе 2018 года и составлял 3,37 миллиона тонн, напомнил эксперт. Как понять, что обвал доллара уже начался

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин обращает внимание, что нынешние отгрузки были законтрактованы еще в прошлом году, и сейчас идет исполнение старых контрактов. "Большинство терминалов не могут работать с несколькими культурами, поэтому предпочтение отдается пшенице, как самому массовому продукту. Это гарантирует более высокую загрузку инфраструктуры", — пояснил он.

ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ

Причина роста объемов поставок — не только в стремлении вывезти пшеницу до повышения экспортной пошлины: на динамику также повлияло меньшее количество рабочих дней и погодный фактор. "Во-первых, большой кусок января был не использован из-за нерабочих дней: например, до 4 января не было движения автотранспорта к экспортным элеваторам, и на железной дороге темпы погрузки в период праздников обычно ниже", — говорит Рылько.

Во-вторых, продолжил он, имеет значение и погодный фактор. "Сейчас на Черном море — шторма вдоль всего побережья, и терминалы либо работают с большим напряжением, либо вообще не могут принять суда. Поэтому сейчас в порты стоят большие очереди грузовиков: терминалы уже загружены, а из-за непогоды нет выгрузки на корабли. РЖД в таком случае объявляет так называемую конвенцию, когда вагоны просто не идут; и так в январе уже бывало", — пояснил собеседник агентства. Какие автомобили могут подешеветь в 2021 году

По оценке Павенского, по состоянию на 27 января отгрузки зерна составили 3,2 миллиона тонн, включая пшеницы около 2,9 миллиона тонн. Он также указал на штормовые условия в портах Азовского и Черного морей, но подчеркнул значение более гибкой логистики на малые порты: поставки через железную дорогу требуют больше времени, чем автомобильным транспортом.

ЦЕНА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

На рост отгрузок влияла и более привлекательная, по сравнению с прошлым годом, ценовая конъюнктура: мировой рынок пытался отыграть введение Россией экспортной пошлины на пшеницу, но выше 300 долларов экспортные цены не пошли, а сейчас уже начали снижаться, продолжил Павенский. "Например, Турция на последнем тендере закупила пшеницы в 4 раза меньше запланированного объема — 95 тысяч тонн — по минимально предложенным ценам, поскольку очевидно ждала снижения цен. И такие предложения появляются", — сказал эксперт. Чем обернутся для России "сланцевые мучения" США

По данным "Русагротранса", за неделю российская пшеница 4-го класса (12,5%, FOB) подешевела на 2,5 доллара, до 290-295 долларов за тонну. На этом фоне стали снижаться и внутренние цены: за истекшую неделю пшеница 4-го класса на Юге подешевела на 1,1 тысячи рублей, до 16-16,2 тысячи рублей за тонну (без НДС), в Центре — на 850 рублей, до 14,1-14,6 тысячи рублей за тонну.