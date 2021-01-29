МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 27 января составил 190 миллионов долларов, снизившись с уровня прошлой недели в 330 миллионов, говорится в обзоре компании BCS Global Markets. Инвестиции в мировую недвижимость в 2020 году сократились почти на 40%

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Российские активы получили притоки в размере 190 миллионов долларов после 330 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.