2021-01-29T09:51:48+03:00
2021-01-29T09:51:48+03:00
2021-01-29T09:51:48+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210129/832922238.html
Назван чистый приток в инвестирующие в Россию фонды за неделю
Экономика
Новости
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Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 27 января составил 190 миллионов... ПРАЙМ, 29.01.2021
россия, инвестиции, фонды, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 27 января составил 190 миллионов долларов, снизившись с уровня прошлой недели в 330 миллионов, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.
BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
"Российские активы получили притоки в размере 190 миллионов долларов после 330 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.