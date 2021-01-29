ВВП Германии в четвертом квартале снизился лучше прогноза
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, в четвертом квартале 2020 года снизился на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения ВВП страны в четвертом квартале на 3,4%.
БЕЗРАБОТИЦА
Безработица в Германии в январе сохранилась на пересмотренном уровне декабря в 6%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали сохранения показателя на первоначальном уровне декабря в 6,1%.
Также число безработных в Германии снизилось на 41 тысячу по сравнению с декабрем и составило 2,729 миллиона человек.
В то же время без учета сезонности уровень безработицы в Германии вырос до 6,3% с уровня декабря в 5,9%, число безработных при этом выросло до 2,901 миллиона с 2,707 миллиона человек.
https://1prime.ru/state_regulation/20210129/832923797.html