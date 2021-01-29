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2021
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ФТС в 2020 году сократила перечисления в бюджет России на 17,1%
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Федеральная таможенная служба (ФТС) по итогам 2020 года сократила перечисления в бюджет РФ на 17,1% по сравнению с предыдущим годом — до 4,752 триллиона рублей, следует из... ПРАЙМ, 29.01.2021
россия, бюджет, фтс, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) по итогам 2020 года сократила перечисления в бюджет РФ на 17,1% по сравнению с предыдущим годом — до 4,752 триллиона рублей, следует из сообщения ведомства.
"За 2020 год года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составляет 4 751,8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.
Объем перечислений в бюджет по итогам 2019 года составлял 5,729 триллиона рублей.