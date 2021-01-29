МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) по итогам 2020 года сократила перечисления в бюджет РФ на 17,1% по сравнению с предыдущим годом — до 4,752 триллиона рублей, следует из сообщения ведомства.

"За 2020 год года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составляет 4 751,8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении. Чем обернутся для России "сланцевые мучения" США

Объем перечислений в бюджет по итогам 2019 года составлял 5,729 триллиона рублей.