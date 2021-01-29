АНКАРА, 29 янв — ПРАЙМ. Первый грузовой состав с экспортными товарами из Турции отправлен в Москву из Анкары в пятницу, сообщило министерство транспорта и инфраструктуры республики.

"Первый грузовой состав отправился в Москву из Турции в 10.00 (совпадает с мск) с железнодорожного вокзала Анкары. Маршрут пройдет по железнодорожной линии Карс-Тбилиси-Баку. В составе 15 вагонов с контейнерами, в которых находится 3321 единица бытовой техники турецкого производства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд пройдет через территорию Грузии и Азербайджана, общая протяженность маршрута составит 4 650 километров. Ожидается, что состав прибудет в терминально-логистический центр "Ворсино" в Калужской области через восемь суток. Турция вторые сутки подряд фиксирует рекордное потребление газа

"Доставка товаров железнодорожным транспортом значительно снизит логистические затраты и время", — сообщило министерство.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения и открыта в октябре 2017 года.

В мае 2019 года главы железнодорожных компаний России, Турции и Азербайджана подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве в области развития железнодорожных перевозок. Меморандум предусматривает совместные действия для обеспечения регулярных железнодорожных перевозок по маршруту Баку – Тбилиси – Карс, включая установление экономически обоснованных тарифов и привлечение новой грузовой базы.