МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Ливия интересуется российской авиатехникой, включая пассажирские самолеты SSJ100 и МС-21, а также гражданские вертолеты, говорится в сообщении Минпромторга РФ по итогам российско-ливийских переговоров.

Так, 28 января глава российского ведомства Денис Мантуров провел встречу с зампредом правительства национального согласия Ливии Ахмедом Майтигом, они обсудили возможности развития двусторонних торгово-экономических связей и перспективные проекты. Как понять, что обвал доллара уже начался

"В ходе встречи были рассмотрены перспективы участия российских компаний в восстановлении объектов промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспортной и социальной инфраструктуры Ливии. Ливийская сторона подтвердила интерес к российской авиационной технике, включая пассажирские самолёты SSJ100 и МС-21, а также к гражданским многофункциональным вертолетам. Стороны договорились также проработать совместные проекты в таких актуальных и социально значимых областях, как медицина и фармацевтика", — сообщает Минпромторг.

По словам Мантурова, которые приводятся в сообщении, российская сторона видит значительный потенциал для диверсификации номенклатуры торговли и увеличения её объемов за счёт реализации совместных проектов в области промышленной кооперации по широкому спектру направлений. Ливия возобновила поставки нефти на крупнейший экспортный терминал

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА — Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.

В январе под эгидой миссии ООН в Ливии (UNSMIL) шли переговоры между представителями Госсовета Ливии и депутатами правящего на востоке парламента Ливии. В итоге участники форума ливийского политического диалога большинством голосов утвердили механизм выбора представителей исполнительной власти в Ливии, которая будет временно управлять страной до выборов.