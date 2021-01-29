МАДРИД, 29 янв — ПРАЙМ. ВВП Испании в прошлом году сократился на 11% по сравнению с предыдущим годом, это самое большое падение экономики страны с момента начала ведения статистики в 1970 году, свидетельствуют данные Национального института статистики.

В 2019 году рост испанской экономики составил 2%, а самое большое до сих пор падение было зафиксировано в разгар экономического кризиса в 2009 году – 3,7%. Чем обернутся для России "сланцевые мучения" США

В первом квартале прошлого года ВВП сократился на 5,3%, во втором квартале — на 17,9%. В третьем квартале, когда произошло смягчение карантинных мер, произошел рост – на 16,4%, в четвертом – на 0,4%.

Прогнозы правительства Испании оказались довольно близки к итоговым цифрам – власти полагали, что падение окажется на уровне 11,2%. В 2021 году, полагают они, рост может составить 7,2%.