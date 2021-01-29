2021-01-29T13:50:42+03:00
2021-01-29T13:50:42+03:00
2021-01-29T13:50:42+03:00
2021
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ВВП Испании в 2020 году упал на рекордные 11% из-за эпидемии
Экономика
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ВВП Испании в прошлом году сократился на 11% по сравнению с предыдущим годом, это самое большое падение экономики страны с момента начала ведения статистики в 1970 году,... ПРАЙМ, 29.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МАДРИД, 29 янв — ПРАЙМ. ВВП Испании в прошлом году сократился на 11% по сравнению с предыдущим годом, это самое большое падение экономики страны с момента начала ведения статистики в 1970 году, свидетельствуют данные Национального института статистики.
В 2019 году рост испанской экономики составил 2%, а самое большое до сих пор падение было зафиксировано в разгар экономического кризиса в 2009 году – 3,7%.
В первом квартале прошлого года ВВП сократился на 5,3%, во втором квартале — на 17,9%. В третьем квартале, когда произошло смягчение карантинных мер, произошел рост – на 16,4%, в четвертом – на 0,4%.
Прогнозы правительства Испании оказались довольно близки к итоговым цифрам – власти полагали, что падение окажется на уровне 11,2%. В 2021 году, полагают они, рост может составить 7,2%.