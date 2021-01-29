МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Доходы населения в США в декабре выросли на 0,6% по сравнению с ноябрем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли.

В то же время потребительские расходы снизились в указанном периоде на 0,2% в месячном выражении.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста доходов на 0,1% и снижения расходов на 0,4%.

При этом ведомство пересмотрело динамику показателей доходов и расходов за ноябрь. Так, доходы населения в ноябре снизились на 1,3% в месячном исчислении, а не на 1,1%, как сообщалось ранее. Оценка расходов также была пересмотрена — до снижения на 0,2% со снижения на 0,4%. Призрак пузыря. Почему ждут обвала на фондовом рынке

Кроме того, располагаемые доходы населения в США в декабре выросли на 0,6% по сравнению с ноябрем, а реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2012 году, выросли на 0,2%.

Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента — приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.

Индикатор публикуется вместе с другим показателем — располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения. При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего, налоги.