БЕЛГРАД, 29 янв — ПРАЙМ. Импорт из России в Сербию за 2020 год сократился с 2,5 миллиардов долларов до 1,5 миллиарда и составил 6% от общего объема импорта в страну, следует из данных Республиканского управления статистики.

В пятницу статистическое управление Сербии выпустило данные по внешнему товарообороту за январь-декабрь 2020 года. Для сравнения также приведены показатели 2019 года.

Согласно приведенным данным, объем импорта из РФ в Сербию за 2020 год составил 1,56 миллиарда долларов, тогда как за январь-декабрь 2019 года сумма достигала почти 2,6 миллиарда долларов.

Составляющие товарооборота Белграда и Москвы не раскрываются, но указано, что в общем объеме импорта в Сербию участие России за год с 9,7% снизилось до 6%. Призрак пузыря. Почему ждут обвала на фондовом рынке

Экспорт из Сербии в Россию претерпел меньшие изменения. В общем международном экспорте он сократился с 5% до 4,7%, или с 977,2 миллиона долларов до 911 миллионов.

Лидером по товарообороту с Сербией остается ЕС, на долю которого в 2020 году пришлось 58,8% импорта в Сербию (более 15,4 миллиарда долларов), что на 1,5% выше, чем в 2019 году. Сербский экспорт в Евросоюз практически не изменился, с 64,8% в общем объеме экспорта он увеличился за год до 64,9% и достиг суммы около 12,7 миллиарда долларов.

По отдельным государствам наиболее активными торговыми партнерами Сербии в прошедшем году стали Германия, Италия и КНР, чьи показатели по импорту превзошли российские, поместив ее на четвертое место среди государств-внешнеторговых партнеров Белграда. При этом китайский импорт в 2020 году в Сербию в размере около 3,3 миллиарда долларов в 10 раз превзошел объем экспорта из Сербии в КНР, который составил лишь 377 миллионов.