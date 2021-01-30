МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Эксперты рынка прогнозируют рост цен на продукты в 2021 году. Одной из причин может стать увеличение затрат у сельхозпроизводителей, которые снабжают перерабатывающие предприятия сырьем. Об этом сообщил "МК" со ссылкой на своих экспертов. Эксперт поделился ожиданиями по росту цен на сахар и масло в 2021 году

По словам руководителя аналитического департамента Артема Деева, в первую очередь подорожает зерно, которое является главным источником питания для птиц, свиней и коров. Это может произойти по причине роста мировых цен и увеличение затрат структур агропромышленного комплекса. Вслед за зерном подорожают и другие товары: мука, крупы, хлеб, яйца, мясо, молоко, а также бакалея, кондитерские изделия и консервы.

Помимо этого, из-за девальвации рубля могут вырасти цены на импортные товары, такие как чай, кофе, экзотические фрукты. Временно подешеветь по сравнению с зимним сезоном могут российские фрукты и овощи. "Это уже ближе к лету, когда начнет появляться новый урожай с наших полей", — пояснил Деев.

Старший аналитик Александр Розман, в свою очередь, добавил, что примеров успешного сдерживания цен в условиях свободного рынка с помощью убеждения в макроэкономической практике нет. При этом эксперты уверены, что драматизировать ситуацию не стоит, так как российские производители уже отработали приемы для поддержания маржинальности.