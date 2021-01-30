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Японские автостроители сокращают производство
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Японские автостроительные концерны вынуждены сокращать производство из-за нехватки полупроводников, сообщил телеканал NHK. О своем намерении на 5 дней остановить завод в... ПРАЙМ, 30.01.2021
мировая экономика, автостроители, япония, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТОКИО, 30 янв — ПРАЙМ, Ксения Нака. Японские автостроительные концерны вынуждены сокращать производство из-за нехватки полупроводников, сообщил телеканал NHK.
О своем намерении на 5 дней остановить завод в префектуре Миэ сообщил автоконцерн Honda. В январе концерн уже останавливал производство на своем заводе в Англии, а также сократил производство на заводах в Америке и Канаде.
Как сообщает телеканал, Mazda также рассматривает вопрос о сокращении производства на двух своих заводах в Японии.
Ранее сообщалось о сокращении производства автоконцернами Toyota — в Америке, Nissan — в Японии. Subaru в январе останавливал работу трех заводов в префектуре Гумма в Японии.
Задержки с поставками полупроводников вызваны тем, что их производители не поспевают за темпами восстановления автопромышленности после сильного спада на фоне сокращения спроса на автомобили из-за коронавируса.