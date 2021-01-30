ТОКИО, 30 янв — ПРАЙМ, Ксения Нака. Японские автостроительные концерны вынуждены сокращать производство из-за нехватки полупроводников, сообщил телеканал NHK.

О своем намерении на 5 дней остановить завод в префектуре Миэ сообщил автоконцерн Honda. В январе концерн уже останавливал производство на своем заводе в Англии, а также сократил производство на заводах в Америке и Канаде. Япония расширила зону действия ЧС в связи с коронавирусом

Как сообщает телеканал, Mazda также рассматривает вопрос о сокращении производства на двух своих заводах в Японии.

Ранее сообщалось о сокращении производства автоконцернами Toyota — в Америке, Nissan — в Японии. Subaru в январе останавливал работу трех заводов в префектуре Гумма в Японии.

Задержки с поставками полупроводников вызваны тем, что их производители не поспевают за темпами восстановления автопромышленности после сильного спада на фоне сокращения спроса на автомобили из-за коронавируса.