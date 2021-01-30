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Правительство расширило функционал реестра виноградных насаждений
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Правительство России расширило функционал реестра виноградных насаждений, оператором этого ресурса назначен Минсельхоз, сообщает пресс-служба кабмина. "Реестр виноградных... ПРАЙМ, 30.01.2021
россия, правительство, виноград, новости, экономика, сельское хозяйство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Правительство России расширило функционал реестра виноградных насаждений, оператором этого ресурса назначен Минсельхоз, сообщает пресс-служба кабмина.
"Реестр виноградных насаждений станет более информативным и будет дополнен важнейшими сведениями о состоянии отрасли. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Согласно документу, ресурс будет содержать координаты виноградных насаждений и их площадь, информацию о количестве высаженных кустов, сортовом составе, происхождении посадочного материала, урожайности и фитосанитарном состоянии насаждений. Кроме того, каждому винограднику будет присвоен индивидуальный номер.
Постановление принято в реализацию закона "О виноградарстве и виноделии". Он закрепляет технологические особенности производства винодельческой продукции, требования к учёту насаждений и земель, а также основные понятия и термины, связанные с виноградарством и виноделием.
Подписанное Мишустиным постановление позволит составить более чёткое представление о состоянии российского виноградарства и потребностях отрасли, улучшить учёт продукции и разработать инструменты поддержки.