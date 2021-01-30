МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. США и их союзники не будут ослаблять санкции против России, введенные из-за Крыма и Донбасса, заявил посол страны в Москве Джон Салливан.

Позиция правительства США по Украине остается неизменной за последние семь лет, отметил Салливан.

"Семь лет мы все силы прилагали к тому, чтобы разрешить этот вопрос, и мы продолжим над ним серьезно работать. Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий. И от этого никуда не деться, – мы с этого начали разговор, – мы будем продолжать", — заявил дипломат в эфире телеканала "Дождь". Экономика США начинает год в слабой позиции

"И я знаю, что наши союзники и партнеры: правительство Франции, правительство Германии, канцлер Меркель, президент Макрон глубочайшим образом привержены такому решению проблемы, которое было бы справедливым для Украины и для народа Украины на всей территории страны. Поэтому мы продолжим вести диалог и работать с привлечением всех используемых нами форматов, будь то нормандский формат или другие формы межправительственного взаимодействия. Мы не достигли большого успеха за последние шесть-семь лет, но это не освобождает нас от обязательства продолжать работу по его достижению", — сказал он.

При этом, отметил дипломат, подход Вашингтона к Украине и к минским соглашениям остается прежним.

"Что касается правительства США, то могу сказать, что изменений нет ни в нашей санкционной политике, ни в нашем подходе к Украине и к тем соглашениям, — минским соглашениям, — которые мы заключили в прошлом с целью урегулирования ситуации", — подчеркнул он.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. Чем обернутся для России "сланцевые мучения" США

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".