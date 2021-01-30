МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Россия останется в кризисе еще на много лет, если власти не пойдут на резкое изменение экономической политики. Об этом URA.RU рассказал экономист и президент одноименного Фонда экономических исследований Михаил Хазин. В ООН рассказали о тяжелейшем экономическом кризисе

По его словам, большой кризис уже начался и "политика либералов" только усугубляет ситуацию. В таком случае эксперт советует задуматься о "подушке безопасности". Его коллега старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара, российский политический деятель и экономист Сергей Жаворонков настроен более оптимистично. Он объяснил URA.RU, что риск есть, но реального обострения кризиса ждать не стоит.

Михаил Хазин работал в администрации бывшего президента России Бориса Ельцина. В 1997 году он представил главе государства доклад, в котором предупреждал о дефолте 1998 года. Позже он также предсказывал, что мировой финансовый кризис 2008 года будет носить затяжной характер.