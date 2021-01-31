МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал правительство Великобритании определиться с ближайшими союзниками, отметив, что королевство не может одновременно быть "лучшим союзником США, ЕС и новым Сингапуром". Великобритания и Евросоюз договорились о свободной торговле

"Какую политику хочет выбрать Великобритания? Она не может быть лучшим союзником США, лучшим союзником ЕС и новым Сингапуром… Она должна выбрать модель. Но у меня сложилось впечатление, что руководство страны продвигало все эти модели (населению). Если оно примет решение о полностью трансатлантической политике, тогда нам (ЕС) нужны будут разъяснения, потому что возникнут расхождения в правилах и доступе к рынкам", — заявил Макрон изданию Guardian и другим СМИ.

При этом президент подчеркнул, что пытаться быть "наполовину беременным" — нереализуемый концепт.

"Я за общие амбиции и за общую судьбу. Я надеюсь, что (премьер Британии) Борис Джонсон тоже видит этот путь, потому что я думаю, что (его видят – ред.) британцы. Мы остаемся союзниками. История и география не меняются, поэтому я не думаю, что судьба британского народа отличается от нашей", — добавил президент.

Макрон также отметил, что часто становится фигурой, на которую несправедливо возлагают вину за проблемы Британии с Евросоюзом.

"Всякий раз, когда возникает проблема с ЕС, британцы любят ненавидеть французов — и меня — и возлагать ответственность на нас. Я принял эту роль. Иногда, когда возникает напряженность, я спрашиваю: "Почему я?" Возможно, меня рисуют важнее, чем я есть", — отшутился он.

Историческое соглашение о сотрудничестве Великобритании и ЕС было достигнуто 24 декабря после нескольких месяцев непростых переговоров. В соответствии с условиями сделки Британия покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, однако стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот.

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