МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Создание холдинга ракетного двигателестроения на базе предприятия "Роскосмоса" — Научно-производственного объединения (НПО) "Энергомаш" завершится в ближайшие месяцы, сообщил генеральный директор предприятия Игорь Арбузов.

"В 2020 году практически завершено создание интегрированной структуры, остался всего лишь один шаг, который должен состоятся в ближайшие месяцы — передача акций Конструкторского бюро химического машиностроения имени А.М. Исаева в доверительное управление НПО "Энергомаш". После этого все ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения будут сформированы в единую структуру", — сказал он в интервью, опубликованном на сайте "Роскосмоса". Чем обернутся для России "сланцевые мучения" США

В 2015 году Объединенная ракетно-космическая корпорация (входит в "Роскосмос") предложила сформировать холдинг предприятий ракетного двигателестроения. В ноябре 2018 года генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов заявлял РИА Новости, что данная процедура закончится в середине 2019 года. В феврале 2019 года в аппарате вице-премьера Юрия Борисова сообщили агентству, что формирование холдинга завершится во втором квартале 2020 года.

НПО "Энергомаш" производит жидкостные ракетные двигатели РД-191 для ракеты-носителя "Ангара", РД-180 для американской ракеты Atlas-5, РД-181 для американской ракеты Antares. В настоящее время предприятие создает двигатель РД-171МВ для новой ракеты "Союз-5". Кроме того, предприятия холдинга, подчиненные "Энергомашу", производят двигатели для ракет "Союз" и "Протон".