ЛОНДОН, 31 янв — ПРАЙМ, Мария Табак. Великобритания подает заявку на присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), объявило в воскресенье британское министерство международной торговли.

"Правительство официально подает заявку на присоединение к одному из крупнейших в мире блоков свободной торговли с тем, чтобы Великобритания оказалась в сердце развивающихся экономик Тихоокеанского региона и чтобы поддержать рабочие места в самом Соединенном Королевстве", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении. Чем обернутся для России "сланцевые мучения" США

В понедельник утром глава британского минторга Лиз Трасс проведет телефонные разговоры со своими коллегами из Японии и Новой Зеландии, в ходе которых объявит о желании Британии вступить в CPTPP. Формальные переговоры начнутся уже в этом году.

"Объявление приурочено к годовщине выхода Великобритании из ЕС, когда она стала независимой торгующей страной", — отмечается в документе.

"Присоединение к партнерству с объемом торговли в 9 триллионов фунтов стерлингов позволит сократить тарифы для британской промышленности, в том числе, в пищевой индустрии, в автопроме, одновременно создавая новые возможности для современных индустрий, рынка технологий и услуг, в конечном итоге поддерживая и создавая высокоценные рабочие места по всей Великобритании. В отличие от членства в ЕС, присоединение к партнерству не предполагает уступки со стороны Британии в том, что касается наших законов, границ или денег", — отмечает министерство. Великобритания ослабила санкции против Крыма

Оборот торговли Великобритании с участниками партнерства составляет 111 миллиардов фунтов стерлингов в год, причем с 2016 года он растет ежегодно на 8%.

В партнерство входят Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур и Вьетнам. Их совокупный ВВП составляет 9 триллионов фунтов стерлингов.