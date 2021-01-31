МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот считает, что Евросоюз должен вести диалог с Россией, а не пытаться от нее отгородиться, несмотря на все различия, об этом он написал в статье, подготовленной для издания Spiegel. Бывший канцлер Германии объяснил, зачем стране "Северный поток 2"

"Несмотря на все различия между нами, а точнее именно из-за них, мы не можем возводить стены молчания в наших прямых взаимоотношениях с Москвой. Евросоюз стратегически заинтересован в развитии диалога с Москвой", — заявил Рот.

Как считает министр, речь идет не только об отношениях с Евросоюзом. Многие международные вызовы возможно преодолеть только сотрудничая с Россией.

"Это носится к разрешению таких конфликтов, как конфликт на Украине, в Белоруссии, Сирии, Ливии, а также к вопросам международного контроля за вооружениями и разоружения. Это также относится к таким глобальным вопросам, как изменение климата и борьба с эпидемией. Сферы окружающей среды, климата и здравоохранения в частности представляют потенциал для углубленного взаимодействия, от которого обе стороны могут получить ощутимую выгоду", — пишет Рот.

При этом министр призвал "не смягчать углы" и честно разговаривать с Москвой: чем сложнее отношения с Россией, тем более ясную риторику должен использовать Евросоюз. Он отметил, что в отношениях с Россией Европа должна выступать "единым и решительным фронтом".