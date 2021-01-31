МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. В речи президента РФ Владимира Путина на форуме в Давосе не было никакой конфронтации и предостережения, это была попытка докричаться до здравого смысла политиков, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Политологи увидели в речи Путина в Давосе призыв к перезагрузке

"Это так же, как Мюнхенскую речь президента восприняли в штыки и восприняли как некое выступление, исполненное конфронтации. На самом деле нет, нет. И в этот раз тоже никакой конфронтации и никакого предостережения. Это просто именно попытка докричаться до здравого смысла политиков", — сказал он в эфире канала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

Песков подчеркнул, что президент очень четко и, наверное, впервые так стройно сформулировал весь объем проблем, с которыми всем предстоит сталкиваться.

"Это глубочайший анализ. До сих пор с таким анализом не выступал ни один мировой лидер", — отметил он.

На вопрос, ждет ли РФ реакции от партнеров, Песков ответил, что "имеющий уши услышит".