СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – ПРАЙМ. Крым был лишь формальным поводом для западных санкций в отношении России, их главная цель – сдержать развитие российского государства, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет. США не будут ослаблять санкции против России

Ранее посол США в Москве Джон Салливан заявил, что его страна и ее союзники в лице Франции и Германии не будут ослаблять санкции против России, введенные из-за Крыма и Донбасса.

"Западные страны ввели бы санкции против России в любом случае. Крым – лишь подвернувшийся формальный повод. Главная цель — помешать становлению России как одной из самых мощных и ведущих стран мира. Только начинают какие-либо из стран становиться экономически самостоятельными и независимыми, Запад сразу включают механизм санкций. Пример тому не только Россия, но и Китай. Идет вялотекущая холодная война. Но с Россией разговаривать языком силы и санкций бесполезно и никому не советуем", — сказал РИА Новости Шеремет.

При этом депутат считает, что настало время призвать США к ответу за вмешательство во внутренние дела Украины в 2014 году, в результате чего "некогда процветающая страна в центре Европы превратилась в буферную зону и место для политических экспериментов западных кукловодов".

"Санкции американцы должны ввести против себя, потому что только из-за их вмешательства Украина оказалась на грани развала и попала в жернова гражданской войны. США не стоит забывать, что они больше не являются гегемоном и авторитетом в мире. Америка уже не та. Их будущее очень туманное. А их западные партнеры все больше будут смотреть в сторону развивающихся стран, такие как Россия и Китай", — сказал депутат. В России произошел резкий всплеск бронирования отдыха в Крыму

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".