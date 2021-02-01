МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Россия на период с 1 февраля по 30 июня вводит пошлину на экспорт сои за пределы ЕАЭС, установив ставку в размере 30% таможенной стоимости продукции, но не менее 165 евро за тонну. Россия переключилась на экспорт пшеницы в преддверии ограничений на вывоз

"Введение пошлины на сою поможет скорректировать цены на сою, а также на соевый шрот для животноводства, позволит предприятиям расширить объем закупок, в том числе за счет дальневосточной сои. Решение о введении экспортной пошлины также окажет благоприятное влияние на проекты компаний по переработке сои", — сообщил РИА Новости исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

Предложение о введении пошлины было одобрено в декабре подкомиссией по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии по экономическому развитию и интеграции и утверждено правительством страны в начале января. Решение о запуске этой меры было обусловлено ростом мировых цен на сою и направлено на обеспечение сырьем перерабатывающих производств внутри страны, указывало ранее Минэкономразвития РФ.

"Экспортная пошлина должна удержать сою на внутреннем рынке", — сказал Мальцев, напомнив про рекордные, в 1,3 миллиона тонн, объемы экспорта соевых бобов в прошлом экспортном сезоне. По прогнозу Масложирового союза, в текущем сезоне экспорт соевого масла достигнет 664 тысяч тонн, экспорт соевого шрота — 587 тысяч тонн.

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