МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит в Китае серьезной геополитической угрозы.

Журналист издания Axios, который проводил интервью с украинским лидером, спросил его, согласен ли он с формирующейся американской позицией в том, что Китай — геополитическая угроза номер один.

"Я не могу согласиться с этим, потому что на Украине мы этого не ощущаем", — заявил Зеленский в интервью.

Украинский лидер добавил, что между Китаем и США "действительно идет своего рода холодная война". Украина признала масштабный кризис в атомной энергетике

Портал отмечает, что США стремятся окружить себя как можно большим количеством союзников для противостояния Китаю, однако на данный момент Вашингтону будет труднее склонить Украину на свою сторону. Как отмечает Axios, Китай, который стал главным торговым партнером Украины в 2019 году, постепенно встраивается в критически важные сектора Украины, включая оборону и телекоммуникации.

При этом Зеленский заявил, что "никогда" не позволит Китаю или дугой стране приобрести контрольный пакет акций предприятия "Мотор Сич", пока является президентом.

Ранее украинские СМИ сообщили, что группа компаний DCH будет развивать предприятие "Мотор Сич" (занимается авиационными газотурбинными двигателями и установками) совместно с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings. Также Beijing Xinwei Technology Group сообщила, что ее дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH 4 августа 2020 года совместно подали заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций "Мотор Сичи". Украинский суд ранее наложил повторный арест на акции "Мотор Сичи". Призрак пузыря. Почему ждут обвала на фондовом рынке

В августе 2020 года Антимонопольный комитет Украины отказался рассматривать заявку бизнес-группы DCH на покупку акций "Мотор Сичи". Президент Украины поручил премьеру Денису Шмыгалю принять меры по защите экономических интересов страны и оценить влияние на них от продажи акций стратегических предприятий, в частности, "Мотор Сичи".

"Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Продукция "Мотор Сич" эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.