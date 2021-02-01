МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающих отраслях РФ в январе вырос до 50,9 пункта с 49,7 пункта в декабре, сообщает исследовательская организация Markit.

"Сезонно скорректированный Индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, в январе составил 50,9 баллов после декабрьского показателя 49,7 баллов, указав на улучшение деловой конъюнктуры в производственном секторе России впервые за пять месяцев. Последнее значение головного индекса свидетельствует о незначительном росте, который был лишь немного ниже среднего долгосрочного значения", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад. Как понять, что обвал доллара уже начался

По данным организации, производительность в начале 2021 года выросла впервые с сентября прошлого года. Возобновление роста производства часто было связано с более сильным клиентским спросом и ростом новых заказов.

Как также отмечает Markit, данные за январь свидетельствуют о возобновлении роста новых заказов у российских производителей, при этом некоторые компании сообщали, что заказы, ранее отложенные клиентами из-за пандемии, были утверждены. Хотя в целом незначительные, темпы роста были самыми высокими с августа 2020 года. Напротив, новые экспортные заказы сократились заметно и максимальными темпами с мая прошлого года.

"Данные за январь указали на первое улучшении деловой конъюнктуры в российских обрабатывающих отраслях с августа прошлого года на фоне возобновления роста объемов производства и новых заказов. Однако пандемия COVID-19 продолжала оказывать давление на внешний спрос, поскольку экспорт заметно упал. Обнадеживает тот факт, что увеличение притока новых заказов и ожидания устойчивого роста производства в предстоящем году привели к тому, что компании впервые с июля 2019 года увеличили занятость", — отметила экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.