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Франция надеется восстановить товарооборот с Россией
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Франция рассчитывает, что 2021 год позволит восстановить в полном объеме торговлю с Россией и вернуться к показателям в 15 миллиардов евро и выше в товарообороте, заявил в... ПРАЙМ, 01.02.2021
россия, товарооборот, франция, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Франция рассчитывает, что 2021 год позволит восстановить в полном объеме торговлю с Россией и вернуться к показателям в 15 миллиардов евро и выше в товарообороте, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Пьер Леви.
"В 2020 году пандемия нанесла вред всей мировой экономике, она не обошла стороной торговые отношения между Франции и Россией. На основе последних данных французских источников, за 11 месяцев 2020 года объем наших двусторонних обменов — 10 миллиардов евро, что на 25% ниже того же периода 2019 года", — сообщил посол, говоря о состоянии нынешних торгово-экономических отношений двух стран.
По его словам, это снижение связано и с пандемией, и со значительным снижением российского экспорта во Францию — на 35% — в связи со снижением цен на энергоносители. Дипломат отметил, что французские поставки в Россию за тот же период снизились на 9%.
"Две тысячи двадцать первый год должен позволить нам возобновить торговые контакты, чтобы вернуться к более репрезентативным годовым показателям в 15 миллиардов евро и выше", — заявил Леви.