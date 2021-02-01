МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Франция рассчитывает, что 2021 год позволит восстановить в полном объеме торговлю с Россией и вернуться к показателям в 15 миллиардов евро и выше в товарообороте, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Пьер Леви.

"В 2020 году пандемия нанесла вред всей мировой экономике, она не обошла стороной торговые отношения между Франции и Россией. На основе последних данных французских источников, за 11 месяцев 2020 года объем наших двусторонних обменов — 10 миллиардов евро, что на 25% ниже того же периода 2019 года", — сообщил посол, говоря о состоянии нынешних торгово-экономических отношений двух стран. Франция готовится к третьему по счету локдауну

По его словам, это снижение связано и с пандемией, и со значительным снижением российского экспорта во Францию — на 35% — в связи со снижением цен на энергоносители. Дипломат отметил, что французские поставки в Россию за тот же период снизились на 9%.

"Две тысячи двадцать первый год должен позволить нам возобновить торговые контакты, чтобы вернуться к более репрезентативным годовым показателям в 15 миллиардов евро и выше", — заявил Леви.