МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. России и Белоруссии нужно интегрироваться тесней, вплоть до единой валюты, уверен зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию, в декабре 2019 года, предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых дорожных карт. Однако программа не была принята. Чем обернутся для России "сланцевые мучения" США

"Я остаюсь на прежней позиции и исхожу из того, что у нас общая позиция, естественно, что интеграция взаимополезна. Нам нужно интегрироваться тесней и реализовывать весь потенциал союзного договора, включая те элементы сближения, соединения потенциала наших экономик, которые туда заложены. А это самые разные вопросы, вплоть до единой валюты. И к этому нужно двигаться. Темпы движения могут быть разные", — сказал Медведев в интервью российским журналистам, отвечая на вопрос, нет ли смысла подождать с интеграцией, пока Белоруссия не найдет внутриполитический консенсус.

Летом прошлого года в Белоруссии произошли беспорядки — несогласные с победой Александра Лукашенко на президентских выборах вышли на улицы. Протесты, хотя и в гораздо меньших масштабах, продолжаются до сих пор.

"Одно время нас белорусские коллеги упрекали, что мы на них давим, что мы хотим быстрее что-то сделать. Но нет, мы не давим, просто нам представляется это в наших интересах. Сейчас там немножко другая ситуация, нужно, чтобы они нормализовали в целом ситуацию внутри страны, но я уверен, что интеграционное движение должно продолжиться, ибо альтернативы никакой нет", — отметил он. "Газпром" поставил рекорд по поставкам газа в дальнее зарубежье в январе

По его словам, это связано и с человеческими отношениями между жителями России и Белоруссии, особыми братскими связями, и с прагматическими соображениями.

"Белорусская экономика полностью заточена на российскую экономику. Ну это же правда. Значит, они значительную часть товаров поставляют сюда. Их в других местах нигде не ждут. Именно поэтому тесная интеграция между экономиками, принятие важнейших решений в сфере регулирования в интересах двух стран", — считает Медведев.