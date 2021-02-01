ПАРИЖ, 1 фев — ПРАЙМ. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон считает недостаточными санкции в отношении России.

"Санкции были приняты… Но надо ясно сказать, что этого недостаточно, надо идти дальше. Я думаю, что вариант "Северного потока" рассматривается. Сегодня это решение Германии, потому что трубопровод находится в Германии. Мы всегда говорили, что у нас есть большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте", — сказал Бон в эфире радиостанции France Inter, отвечая на вопрос о возможных новых мерах ЕС в связи с делом Алексея Навального.

Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный. Из Берлина Навальный прилетел со своей женой Юлией, 23 января она принимала участие в несогласованной акции в Москве и была задержана, но затем отпущена. Зеленский ввёл новые антироссийские санкции

МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

Депутаты Европейского парламента по итогам пленарной сессии на прошлой неделе большинством голосов приняли резолюцию в связи с арестом в России Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с его задержанием.