МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Переход к четырехдневной рабочей неделе будет невозможен без развития экономики и значительного увеличения производительности труда, рассказал РИА Новости экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею 4-дневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. Медведев назвал интересное последствие пандемии

"Этому препятствует несколько, скажем так, факторов. В первую очередь это, конечно, тот уровень развития экономики, который мы сегодня демонстрируем, поэтому любое снижение количества отработанных часов будет означать прямо пропорциональное снижение объемов произведенного ВВП", — сказал Сафонов.

По его словам, для реализации перехода к четырехдневной рабочей неделе надо значительно поднять производительность труда. Это означает капитальные вложения, так как без обновления и модернизации производства реализовать переход невозможно.

Переход к восьмичасовой рабочей неделе стал возможен благодаря появлению машинного производства, причем в мире он в целом произошел только в послевоенные годы, в 50-х годах прошлого века, напомнил эксперт. Призрак пузыря. Почему ждут обвала на фондовом рынке

Он также обратил внимание на нехватку рабочих рук в ряде областей – это, в частности, связано с тем, что длительный период времени все потребности, связанные с транспортом, логистикой и строительством, закрывали мигранты.

Важным вопросом является и размер заработной платы. Если она будет низкой, то переход на четырехдневную рабочую неделю будет буквально означать обнищание людей, обратил внимание Сафонов.