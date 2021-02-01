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Индекс PMI промышленности еврозоны в январе снизился лучше прогноза
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Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в январе снизился до 54,8 пункта с 55,2 пункта в декабре, сообщает... ПРАЙМ, 01.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в январе снизился до 54,8 пункта с 55,2 пункта в декабре, сообщает исследовательская организация Markit Economics.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя до 54,7 пункта, что соответствовало предварительной оценке.
PMI в области промышленного производства Германии в январе, по окончательным данным, снизился до 57,1 пункта с 58,3 пункта в декабре. При этом прогноз величины показателя соответствовал предварительной оценке в 57 пунктов.
Во Франции при этом индикатор в январе вырос до 51,6 пункта с 51,1 пункта в декабре. Аналитики ожидали роста показателя до 51,5, что соответствовало предварительной оценке.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.