МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в январе снизился до 54,8 пункта с 55,2 пункта в декабре, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя до 54,7 пункта, что соответствовало предварительной оценке. Европа допустила к полетам модифицированный Boeing 737 MAX

PMI в области промышленного производства Германии в январе, по окончательным данным, снизился до 57,1 пункта с 58,3 пункта в декабре. При этом прогноз величины показателя соответствовал предварительной оценке в 57 пунктов.

Во Франции при этом индикатор в январе вырос до 51,6 пункта с 51,1 пункта в декабре. Аналитики ожидали роста показателя до 51,5, что соответствовало предварительной оценке.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.