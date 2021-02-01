МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. В своем новом докладе "О преодолении текущего кризиса и путях развития экономики России" коллегия академиков РАН, в числе которых Абел Аганбегян, Борис Порфирьев и член-корреспондент РАН, директор Института народнохозяйственного прогнозирования Александр Широв внесли ряд предложений, касающихся экономических реформ в стране на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает газета "Ведомости".

В частности, академики выдвигают предложение увеличить сумму финансирования антикризисных мероприятий в два раза. Для этой цели они считают необходимым задействовать золотовалютные резервы, активы банков и средства фонда национального благосостояния. В качестве дополнительных средств предлагается привлечь накопления российских предприятий и самих граждан.

Все эти средства ученые предлагают направить на увеличение минимальных зарплат до 20 тысяч рублей в текущем году, а также на увеличение пособий по безработице до 20-25 тысяч рублей, а пенсий до 22 тысяч. Однако такой рубеж предлагается преодолеть лишь к 2022 году.

В докладе отмечается, что в качестве инструментов для преодоления кризиса в России можно использовать и доведение прироста инвестиций в основной и человеческий капитал до 15% каждый год, а также введение запрета для банков по выдаче кредитам со ставками в два раза выше ключевой.

Академики также считают, что необходимо отменить подоходный налог с низких доходов, а также ввести прогрессивный налог на доходы более 100 тысяч рублей в месяц на одного члена семьи от 20% до 30%. Также ученые предлагают наделить налоговую службу распределительной и стимулирующей функциями. Регионы же должны выйти на самофинансирование и самоокупаемость. Еще одной ключевой реформой отечественной экономики является возвращение к пятилетнему планированию социально-экономического развития по примеру СССР с "пятилетками".

Авторы научного доклада уверены, что все вышеперечисленные меры поспособствуют росту национальной экономики на 3-4% ежегодно.