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Безработица в еврозоне в декабре ожидаемо осталась на ноябрьском уровне
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Безработица в еврозоне в декабре осталась на уровне ноября в 8,3%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. Показатель совпал с прогнозами аналитиков,... ПРАЙМ, 01.02.2021
безработица, экономика, еврозона, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в декабре осталась на уровне ноября в 8,3%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.
Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.
Безработица в ЕС в декабре также осталась на отметке предыдущего месяца — 7,5%.
В декабре 2019 года безработица в еврозоне составляла 7,4%, а в ЕС — 6,5%.
В абсолютном выражении число безработных в ЕС в декабре составило 16 миллионов человек, из них в зоне евро — 13,671 миллиона.
Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам декабря была зафиксирована в Чехии (3,1%) и Польше (3,3%). Самый высокий ее уровень наблюдался в Греции (16,7% — по состоянию на октябрь) и Испании (16,2%).