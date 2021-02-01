МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в декабре осталась на уровне ноября в 8,3%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Безработица в ЕС в декабре также осталась на отметке предыдущего месяца — 7,5%. Еврозона решила усилить поддержку проблемных банков

В декабре 2019 года безработица в еврозоне составляла 7,4%, а в ЕС — 6,5%.

В абсолютном выражении число безработных в ЕС в декабре составило 16 миллионов человек, из них в зоне евро — 13,671 миллиона.

Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам декабря была зафиксирована в Чехии (3,1%) и Польше (3,3%). Самый высокий ее уровень наблюдался в Греции (16,7% — по состоянию на октябрь) и Испании (16,2%).