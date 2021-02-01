МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на совещании с банкирами заявил, что льготная ипотека под 6,5% помогла многим семьям и поддержала строительный сектор. Путин призвал защитить непрофессиональных инвесторов

"Рассчитываю сегодня услышать подробный доклад о том, как сработали эти меры поддержки экономики, реализованные при участии банков. Насколько удобными они оказались для предприятий и организаций, и, конечно, отмечу такой важный, востребованный инструмент, как льготная ипотека по ставке 6,5%", — сказал глава государства.

"Эта программа, запущенная при поддержке государства, не только помогла многим российским семьям решить свою жилищную проблему, но и поддержала строительную отрасль, а также дала серьезный стимул к развитию ипотечного кредитования в целом", — заявил Путин, говоря о льготной ипотеке.

По словам президента, за прошедший год около 1,7 миллиона семей смогли при обрети новую квартиру с помощью ипотеки, это на 400 тысяч больше, чем годом ранее.

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