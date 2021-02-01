МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Более 19 миллионов украинцев на сегодняшний день проживают за чертой бедности. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на заявление вице-спикера Верховной Рады Елены Кондратюк, которое она сделала во время заседания Согласительного совета в понедельник, 1 февраля. По ее словам, исследования международных организаций показали 50-процентный рост уровня бедности в Украине в 2020 году.

"По данным многих международных организаций, уровень бедности на Украине вырос до 50 процентов, за чертой бедности находятся около 19 миллионов украинцев", — сказала Кондратюк.

По ее словам, парламент должен поставить перед правительством задачу "срочно утвердить стратегию и комплекс мер по борьбе с бедностью до 2030 года".

Депутат напомнила, что в соответствии с целями ООН Украина обязалась сократить уровень бедности к 2030 году в четыре раза и ликвидировать крайний уровень бедности.

Напомним, что в феврале 2020 года Государственная служба статистики Украины сообщила, что население страны составляет 41,9 миллиона человек. В правительстве оценивали население почти в 37,3 миллиона жителей.