МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. "Диванные инвесторы" стали силой, взвинчивающей акции и отрывающей от их реальной стоимости – на прошлой неделе можно было наблюдать, как с космический скоростью взлетали бумаги GameStop, AMC и других проблемных компаний, а затем сильный рост затронул рынок серебра и ряд криптовалют, например, малоизвестной Dogecoin.

За этими действиями могут стоять профессиональные инвесторы, которые управляют толпой и разыгрывают в СМИ историю о том, как физики "обобрали" жирных котов с Уолл-Стрит, однако в итоге могут пострадать сами начинающие инвесторы, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

"Популярность соцсетей и простота совершения операций на бирже усиливают эффект толпы. Мониторинг запросов пользователей в поисковых системах уже стал неотъемлемой частью анализа рынков. Теперь, вероятно, придется принимать в расчет и другие параметры соцмедиа", — отмечает старший вице-президент ВТБ, главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

"СМИ утрируют ситуацию, противопоставляя частных лиц хедж-фондам – "физики наказали Wall Street". Я вас уверяю, что эти физики попадут под расследование, а прибыль получили профучастники", — говорит директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.

При этом эксперты не сомневаются, что реакция американских регуляторов наступит очень скоро и к виновным будет применен закон о манипулировании, а на биржевом рынке может появиться ряд ограничений. С другой стороны, уже раздаются голоса о том, что давление на соцсети и принудительное ограничение торгов – это наступление на принципы свободной торговли.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В январе некто неизвестный, но явно очень предприимчивый в группе WallStreetBets на онлайн-платформе Reddit начал продвигать идею "обобрать" фонды на акциях, где были гигантские короткие позиции ("шорты", от английского short). Фонды ставили на падение и открывали "шорты", продавая акции, которых у них в наличии не было, в расчете выкупить их потом дешевле и заработать; но отдавать проданное ранее надо, даже если ставка не срабатывает и выросшие акции приходится для этого покупать в убыток.

Так и случилось с акциями сети магазинов видеоигр GameStop — вдохновляемые в WallStreetBets "физики" за две недели задернули их на 6500%, и хедж-фонды были вынуждены закрывать свои "шорты", терпя миллиардные убытки, а GameStop из-за их покупок дорожала только сильнее.

Помимо GameStop взлетели акции крупнейшей сети кинотеатров AMC Entertainment, а также BlackBerry, Nokia и ряд других, рост перекинулся на рынок серебра и ряда криптовалют. Акции AMC в пятницу выросли на 53,65%, в среду – более чем на 300%, а всего за январь бумаги подорожали более чем на 500%. BlackBerry с 22 января максимально поднимались почти на 123%, однако в четверг и пятницу бумаги скорректировались на 44%, акции Nokia за период с 22 января по 27 января выросли максимально на 109%, а за два последних торговых дня упали на 30,4%. Инвесторы добрались и до American Airlines, и хотя компания представила слабый отчет компании за прошлый год и пессимистичные прогнозы на текущий квартал. За день акции авиаперевозчика взлетели на уровень годичной давности, поднявшись более чем на 30%, а на премактете – до основных торгов показывали рост более чем на 60%.

АРМИЯ ИНВЕСТОРОВ

Эта история, которая произошла сейчас в Америке с этой интернет-площадкой WallStreetBets, происходила довольно часто в истории, называется корнер и была описана еще в XIX веке в произведениях Теодором Драйзером и Джеком Лондоном, отмечает председатель Национального союза частных трейдеров и инвесторов на финансовых рынках Илья Коровин. Она происходит регулярно, хотя и достаточно редко на разных биржах, добавляет он.

"С точки зрения торгов на бирже ничего необычного нет, а необычно в этот раз то, что корнер был сделан силами частных трейдеров. Это, действительно новая вещь, потому что раньше частные трейдеры никогда не имели технических средств для того, чтобы объединиться. Современные технологии позволяют с помощью телеграм-каналов и других подобных площадок объединить частным трейдерам свои усилия и, выступая согласованно, влиять на рынок. В этом смысле история необычна и вызывает интерес, в том числе и регуляторов", — говорит эксперт.

Смысл включения в гонку простой – желание быстро заработать на фондовом рынке, указывает руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения "Универ Капитал" Андрей Верников.

Существуют специальные сайты, на которых видно количество "коротких" позиций по той или иной акции, сообщает он. Акции с наибольшим количество "шортов" являются лучшими объектами для разгона и разгонять лучше не в основные торги, а на предварительных торгах, когда не присутствуют маркет-мейкеры, поясняет эксперт.

"Новичкам нужны готовые решения, а Reddit (площадка, на которой развернуло деятельность сообщество WallStreetBets – ред.) и подобные ресурсы их дают. Новички не будут в массе своей вникать в тонкости технического анализа. Такие резкие скачки котировок акций без значимого информационного повода подрывают доверие долгосрочных инвесторов к фондовому рынку, превращая его в казино", — говорит Верников.

РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ США

Власти США заинтересовались ситуацией, но пока никаких регулятивных мер не приняли. Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) пообещала обеспечить защиту частных инвесторов в условиях исключительно волатильного рынка, но также предостерегла их от участия в манипуляциях.

В четверг брокерская компания Robinhood ограничила сделки по акциям GameStop, AMC Entertainment и ряда других компаний, чьи ценные бумаги аномально взлетели в цене на американском фондовом рынке. Заявление брокера Robinhood, который не берет комиссию за сделки, опубликовано после взлета цены малоизвестной криптовалюты Dogecoin в четверг более чем на 800%. Кроме того, биткоин в пятницу подскочил на 20% после того, как Илон Маск в своей подписи в Twitter добавил хэштэг "bitcoin".

Генеральный прокурор американского штата Техас Кен Пакстон начал проверку в отношении 13 онлайн-бирж после того, как они приостановили торговлю с определенными волатильными акциями.

КОГДА РЕАЛЬНО ПРОИЗОЙДЕТ GAME STOP?

У Верникова из "Универ Капитала" нет сомнений, что и брокеры и регулирующие органы будут бороться с искусственным взвинчиванием цен — у этих схем явно есть организаторы, ведь часто раскручиваются акции компаний, находящихся в предбанкротном состоянии.

Кабакову из "Финама" кажется, что если и будет наноситься удар, то в первую очередь по соцсетям. Бенефициарами всех этих действий явно окажутся не те физики, которые покупали сообща эти активы, а ушлые команды трейдеров, хеджфонды, какие-нибудь алгоритмические системы, которые присоединялись к выносу тех, кто держал короткие позиции, уверен он.

"Позиция частных инвесторов изначально проигрышная, они лишь могут "прокатиться" на волатильности, но исход для компании так или иначе будет печальный. Вы ведь не слышите, что, например, у компании GameStop дела пошли в лучшую сторону, котировки акций просто оторвались от реальности", — отмечает управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

Кабаков не думает, что регулирующие органы напрямую будут запрещать и ограничивать участников торгов, но манипулирования на рынке уже запрещены. Если эти действия будут признаны манипулированием, то там последуют реальные уголовные дела с реальными сроками, и сейчас стоит дождаться реакции регулирующий органов, уверен он.

В то же время он замечает, что ситуация обоюдоострая: сообщества и участники рынка могут сильно отреагировать на введение ограничений, в результате завалиться могут бумаги крупнейших биотехнологических компаний и та же самая Tesla.