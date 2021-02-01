МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Медицинские специалисты из числа военных, служащие в МВД, ФСИН, Росгвардии и Государственной пожарной службы, оказывающие помощь и осуществляющие транспортировку пациентов с коронавирусом получат единовременную выплату в размере 68 811 рублей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Указ вступает в силу с 1 февраля. "Размер предусмотренной настоящим указом единовременной выплаты составляет 68 811 рублей", — говорится в тексте указа, размещенной на официальном интернет-портале правовой информации. В документе также упоминается, что основанием для выплаты является освобождение медработника или лица, осуществляющего транспортировку пациентов, от исполнения обязанностей военной службы и его нахождение на лечении в стационаре в связи с развитием заболеваний или осложнений, вызванных COVID-19.