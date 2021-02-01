МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам на улучшении внешнего фона при взлёте акций Polymetal вслед за стоимостью серебряных контрактов на международном рынке, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 17.38 мск увеличивается на 0,78%, до 3302,66 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,1%, до 1368,96 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растёт на 29 копеек, до 76,04 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 91,95 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 1,7%, достигая 56 долларов за баррель.

Основные европейские и американские фондовые индексы растут более чем на 1%.

При открытии рынка глядя на хорошую конъюнктуру бирж в Азии акции покупали новички, после того как "открылся Лондон" и не погасил пыл новичков продажами акции стали покупать более опытные трейдеры, отмечает Андрей Верников из ГК "Универ капитал".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Отечественный рынок демонстрировал позитивную динамику вслед за внешними площадками. Дорожала нефть и большинство металлов… Самый существенный рост демонстрировал сектор металлов и добычи. Рост этот обеспечивался бумагами компаний, добывающих драгоценные металлы. В частности, акции Polymetal дорожали более чем на 7% на фоне взрывного роста котировок серебра", — отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Акции Polymetal ранее подскакивали в цене на 8,41%, до 1778 рублей – максимума с 12 января.

Стоимость мартовского фьючерса на серебро растет сейчас на 10,87%, до 29,84 доллара за унцию, ранее достигая 30,31 доллара за унцию — это максимум с 19 февраля 2013 года.

"Столь сильный скачок серебра связывают с активностью американских внутридневных трейдеров, которые намеренно "разгоняют" цены на металл, что ранее делали с некоторыми акциями", — указывает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

Акции в краткосрочном периоде могут показать высокую волатильность и быстро развернуться вниз в случае коррекции серебра, но спекулятивным участникам могут быть интересны для открытия позиций на несколько дней, добавляет она.

Также в лидерах роста – обыкновенные акции "Селигдара" (+6,96%), Ozon (+5,01%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+4,99%), акции "Полюса" (+3,66%), АФК "Система" (+3,55%), ТМК (+2,8%), а также префы Центрального телеграфа (+2,28%), обыкновенные акции "Мечела" (+2,15%) и префы "Россетей" (+2,12%).

В лидерах снижения цен — акции ГК "ПИК" (-1,68%), "Детского мира" (-1,19%), ДВМП (-1,01%), "Акрона" (-0,82%) и акции "Мосэнерго" (-0,76%).

ПРОГНОЗЫ

До конца дня индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 3280-3330 пунктов, считает Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс".

Сейчас очень много факторов, которые снижают аппетит к риску, на серьезный рост сложно рассчитывать, считает Верников.

"Пока игра на повышение на стагнирующем рынке — довольно рискованная, тонкая игра, требующая высокой квалификации, которую можно сравнить с нейрохирургической операцией. Если бы индекс Мосбиржи снизился до 3100 пунктов, то можно было чувствовать себя уверенней при покупке акций. А сейчас индикаторы сигнализируют, что большинство акций находятся в "зоне медведей", а две недели коррекции — это явно недостаточно, чтобы снять перегретость рынка", — заключает он.