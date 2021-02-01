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Индекс деловой активности в сфере услуг США упал хуже прогноза
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Индекс деловой активности в сфере услуг США в январе опустился до 58,7% с декабрьских 60,5%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for... ПРАЙМ, 01.02.2021
индекс деловой активности, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в январе опустился до 58,7% с декабрьских 60,5%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения до 60%.
При этом индекс занятости в секторе услуг страны вырос до 52,6% с уровня декабря в 51,7%.
Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.