МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в январе опустился до 58,7% с декабрьских 60,5%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения до 60%.

При этом индекс занятости в секторе услуг страны вырос до 52,6% с уровня декабря в 51,7%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.