МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Банк России займется прямым надзором за микрофинансовыми компаниями, кредитными потребительскими кооперативами и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, активы которых превышают 100 миллионов рублей, говорится в сообщении ЦБ. Каждый седьмой клиент МФО займет на покупки в "черную пятницу"

"Под прямым надзором регулятора окажутся микрокредитные компании (МКК), у которых активы и портфель займов превышают 100 миллионов рублей, а также кредитные потребительские кооперативы (КПК) и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (СКПК), где пайщиков менее 3000, но размер активов больше 100 миллионов рублей. Соответствующие указания Банка России вступят в силу 12 февраля 2021 года", — отмечает регулятор.

Отмечается, что под прямым надзором ЦБ будет находиться 17% микрофинансовых организаций, 33% и 13% действующих КПК и СКПК соответственно, контроль над остальными микрофинансовыми институтами перейдет к саморегулируемым организациям.

По мнению регулятора, применение этого подхода позволит снизить надзорную нагрузку для небольших участников микрофинансового рынка и усилить контроль за его крупными игроками.

Ранее сообщалось, что для передачи надзорного опыта Банк России продолжит до июля проводить обучение саморегулируемых организаций микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.

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