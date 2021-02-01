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В Минэкономразвития назвали условия роста российской экономики
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Показатель российского ВВП в 2021 году будет зависеть от выполнения Общенационального плана восстановления экономики, а также от скорости вакцинации от коронавирусной инфекции,... ПРАЙМ, 01.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Показатель российского ВВП в 2021 году будет зависеть от выполнения Общенационального плана восстановления экономики, а также от скорости вакцинации от коронавирусной инфекции, считает замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова.
По прогнозу Минэкономразвития, рост экономики РФ по итогам 2021 года составит 3,3%.
"Показатель российского ВВП в 2021 году будет зависеть от выполнения Общенационального плана восстановления экономики, а также от скорости вакцинации", — сказала Крючкова, слова которой приводит пресс-служба министерства.
Согласно первой оценке Росстата, снижение ВВП РФ по итогам 2020 года составило 3,1%.