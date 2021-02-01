МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Показатель российского ВВП в 2021 году будет зависеть от выполнения Общенационального плана восстановления экономики, а также от скорости вакцинации от коронавирусной инфекции, считает замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова.

По прогнозу Минэкономразвития, рост экономики РФ по итогам 2021 года составит 3,3%.

"Показатель российского ВВП в 2021 году будет зависеть от выполнения Общенационального плана восстановления экономики, а также от скорости вакцинации", — сказала Крючкова, слова которой приводит пресс-служба министерства.

Согласно первой оценке Росстата, снижение ВВП РФ по итогам 2020 года составило 3,1%.