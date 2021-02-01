МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Относительно высокая прибыль банковского сектора РФ за 2020 год может сгладить возможные негативные последствия завершения действия регуляторных послаблений Банка России, следует из бюллетеня департамента исследований и прогнозирования ЦБ. Центробанк займется надзором за микрофинансовыми организациями

"Относительно высокий уровень прибыли, полученной банковским сектором в 2020 году, может сгладить возможные негативные последствия завершения действия регуляторных послаблений", — говорится в материалах. Прибыль за 2020 год в целом (1,6 триллиона рублей) оказалась всего на 6,3% ниже показателя за 2019 года, что во многом объясняется ее низкими значениями в первой половине года, отметили аналитики.

Финансовый результат банковского сектора в 2020 году был поддержан динамикой чистого процентного и чистого комиссионного доходов (рост на 8,4% и 10,0% соответственно).

Снижение ставок повлияло как на процентные доходы, так и на расходы, но уменьшение расходов пока оказалось более значительным: срочность пассивов банков меньше, чем активов, поэтому они быстрее реагируют на изменение уровней процентных ставок, указали в департаменте ЦБ. Центробанк предупредил о пике годовой инфляции в феврале

"Ожидая потенциального снижения процентных доходов, банки наращивали комиссионные доходы за счет расчетно-кассового обслуживания, переводов денежных средств и оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам", — сказано в материалах. Необходимо учитывать, что финансовый результат банков в 2020 году был поддержан операциями с иностранной валютой и драгоценными металлами (рост более, чем в четыре раза), заключили эксперты.

Аналитики ЦБ ожидают ограничения некоторыми банками возможности наращивать кредитования после окончания регуляторных послаблений.

Платежеспособность многих заемщиков в 2020 году снизилась. Часть из них столкнется с достаточно длительными последствиями пандемии и структурных изменений спроса, вызванных ей, указывает департамент ЦБ.

"Отражение в балансах банков реального положения дел заемщиков позволит избежать накопления проблем в будущем, но при этом может в краткосрочном периоде ограничить потенциал отдельных банков по наращиванию кредитования", — сказано в материалах.

Помимо этого, ожидается снижение качества корпоративного кредитного портфеля в банках из-за роста доли менее платежеспособных заемщиков. Снижение качество может произойти по мере увеличения долговой нагрузки.

Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора.

"Тем не менее, в 2021 году следует ожидать некоторого снижения показателей кредитного качества банковского корпоративного кредитного портфеля в целом. Это произойдет из-за роста доли относительно менее платежеспособных заемщиков по мере прекращения действия регуляторных послаблений и увеличения долговой нагрузки", — сказано в бюллетени.

Кроме того, аналитики также ожидают, что динамика инвестиционной активности в 2021–2022 году будет оставаться сдержанной.

Читайте также:

Как понять, что обвал доллара уже начался