МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Разговоры об обвале доллара, ведущиеся в последнее время все чаще, во многом базируются на ожиданиях негатива, но и отрицать очередной период ослабления нельзя: слишком много факторов складывается в единый пазл. Остается понять, в какой момент следует выводить сбережения из доллара не только инвесторам, но и простым смертным. "Петух наконец клюнул". Россияне ринулись забирать деньги из банков

Очередной прогноз грядущего обвала доллара озвучил американский экономист, экс-глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч в своей статье для Bloomberg. По его мнению, этот процесс только начинается, и при самом неблагоприятном сценарии резервная валюта №1 может рухнуть на 35%. "Мы пока находимся всего лишь в третьем раунде бейсбольного матча из девяти. Если прогноз сбудется, подобное станет важным восклицательным знаком в первый год правления 46-го президента Америки Джо Байдена", — пишет автор.

В качестве оснований для падения доллара он назвал дефицит текущих операций бюджета США, усиление евро и неготовность Федрезерва сделать хоть что-то для исправления ситуации. С другой стороны, рецессия на фоне пандемии не оставляет новым властям США выбора, кроме как продолжить накачивать экономику ликвидностью, считает Роуч.

Это далеко не первый прогноз неприятного будущего доллара от всемирно известных аналитиков. По оценкам банка Citigroup, доллар может упасть на 20% в 2021 году, если демократы придут к власти в США. Saxo Bank в качестве ключевых вызовов для американской валюты в текущем году назвал потерю доверия к Казначейству и попытку Китая заменить доллар в торговых платежах на цифровой юань. В Goldman Sachs утверждают, что снижение номинальных и реальных кредитных ставок по кредитам, завышенный курс доллара и стремительный рост мировой экономики в 2021 году не лучшим образом отразятся на американской валюте.

НЕ ДУМАЙ О БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, в таких прогнозах больше ожиданий негатива, нежели реальных оснований. Речь идет скорее о некоем самовнушении, о мыслях, от которых трудно отмахнуться. О сильном падении доллара с разной степенью интенсивности рассуждают на протяжении последних десятилетий, однако краха так и не наблюдается.

В качестве главной причины многие аналитики указывают рост госдолга США. На конец прошлого фискального года, завершившегося 30 сентября 2020, он уже составлял 27,7 трлн долларов. "В текущем году есть все шансы того, чтобы он превысил потолок в 30 трлн долларов. Это неизбежно случится, если будут приняты новые программы экономической поддержки. В Вашингтоне отдают себе отчёт, что занимают уже не у правнуков, а у очень далёких потомков, но пока считают подобные траты бюджета необходимыми", — говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков. Финансист дал совет, когда вложения в евро выгоднее доллара

Аналитик "Финама" Анна Зайцева назвала еще один серьезный риск-фактор для доллара — ультрамягкую денежно-кредитную политику ФРС вкупе с беспрецедентными фискальными стимулами для экономики. Объективных причин для повышения ставки сейчас нет, но динамика валютных курсов во многом определяется ожиданиями, и уже сейчас экономисты начинают искать в высказываниях представителей ФРС намеки относительно сроков, когда регулятор начнет постепенно повышать ключевую ставку.

В свою очередь, начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин указал, что даже если ФРС придется закручивать гайки, увеличивая ключевую ставку, это поменяет дифференциал ставок по отношению к тому же евро, что в свою очередь приведет к обратному перетоку капитала в доллары.

НАЧАЛО КОНЦА

Разумеется, отрицать, что доллар входит в зону риска, нельзя — слишком многое для этого складывается в единый пазл. "По сути, процесс уже начался. Инвесторы во всем мире предпочитают покупать акции компаний, недвижимость, сырьевые ресурсы, а не вкладываться в облигации с реальной отрицательной доходностью", — говорит Кочетков.

Поэтому говорить о каком-то времени в будущем, когда нужно будет избавляться от доллара — это отрицать тот факт, что избавление от него уже началось. За год золото подорожало на 17% и это далеко не предел. "Пандемия спровоцировала резкий рост государственных расходов. За 2020 год объём стимулирующих мер в мире превысил 15%. ФРС реализовала программы поддержки финансового рынка в объёме, который превысил все стимулы, запущенные для ликвидации ипотечного кризиса 2008-2009. Поэтому уже сегодня индекс доллара торгуется ближе к 90,0 пунктам, а не к 100,0 пунктам и это только начало пути к слабости американской валюты", — считает он. Зачем "роняют" доллар. Мир на грани глобальных валютных войн

По мнению Карпунина, даже если даже доллар сильно ослабнет, это будет временным явлением, так как США в таком случае получат экспортное преимущество. "Другим крупным государствам, экспортирующим товары и услуги, придется принимать меры, чтобы ограничивать рост национальных валют для поддержания конкурентоспособности. То есть эти действия будут балансировать процесс ослабления", — считает он.

В этой ситуации важно понимать, когда наступит время избавляться от доллара не только инвесторам, но и простым смертным. "Для оценки спроса на доллар стоит обращать внимание на динамику доходностей казначейских облигаций США, а также инфляции. Если отрицательный разрыв между доходностями госбумаг и инфляцией будет расширяться, то это будет способствовать ослаблению доллара", — советует Зайцева.