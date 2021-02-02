МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Перехода на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие 10 лет не будет, но возможно ее сокращение на час или два, рассказал РИА Новости экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Бизнес предостерегли от перехода на четырехдневную неделю

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) РИА Новости рассказали, что готовы обсуждать четырехдневную рабочую неделю, но в общении с профильным министерством в приоритете пока другие проблемы.

По словам Сафонова, переход на такую рабочую неделю – задача будущего, она связана с созданием искусственного интеллекта. В тех странах, где основная нагрузка на производстве ложится на автоматы и искусственный интеллект, высвобождается большое число людей. Они теряют работу, а избежать роста безработицы можно, уменьшая количество отработанных часов.

"Я очень аккуратно отнесусь к понятию "ближайших десятилетий". Не ближайших десяти лет точно. Может быть сокращение на час, на два, то есть мы приблизимся к тем параметрам (продолжительности рабочего времени – ред.), которые существуют в Европе, но никак не четырехдневная рабочая неделя", — сказал эксперт, отвечая на вопрос, стоит ли ждать введения четырехдневной рабочей недели в ближайшие десятилетия.

Итоги дальнейших десятилетий зависят от развития технологий. Сегодня невозможно предсказать, что произойдет с рынком труда с точки зрения обслуживания систем, которые будут создаваться, объяснил Сафонов. Чем они сложнее, тем больше специалистов нужно для обслуживания.

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