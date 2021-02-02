МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Перехода на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие 10 лет не будет, но возможно ее сокращение на час или два, рассказал РИА Новости экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. 

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Бизнес предостерегли от перехода на четырехдневную неделю

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) РИА Новости рассказали, что готовы обсуждать четырехдневную рабочую неделю, но в общении с профильным министерством в приоритете пока другие проблемы.

По словам Сафонова, переход на такую рабочую неделю – задача будущего, она связана с созданием искусственного интеллекта. В тех странах, где основная нагрузка на производстве ложится на автоматы и искусственный интеллект, высвобождается большое число людей. Они теряют работу, а избежать роста безработицы можно, уменьшая количество отработанных часов.

"Я очень аккуратно отнесусь к понятию "ближайших десятилетий". Не ближайших десяти лет точно. Может быть сокращение на час, на два, то есть мы приблизимся к тем параметрам (продолжительности рабочего времени – ред.), которые существуют в Европе, но никак не четырехдневная рабочая неделя", — сказал эксперт, отвечая на вопрос, стоит ли ждать введения четырехдневной рабочей недели в ближайшие десятилетия.

Итоги дальнейших десятилетий зависят от развития технологий. Сегодня невозможно предсказать, что произойдет с рынком труда с точки зрения обслуживания систем, которые будут создаваться, объяснил Сафонов. Чем они сложнее, тем больше специалистов нужно для обслуживания.

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