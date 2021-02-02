2021-02-02T13:11:39+03:00
2021-02-02T13:11:39+03:00
2021-02-02T13:11:39+03:00
2021
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ВВП Италии в 2020 году упал почти на 9%
Экономика
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Экономика Италии по итогам прошлого года сократилась на 8,8-8,9%, свидетельствуют предварительные данные Национального института статистики страны (Istat). В том числе по итогам... ПРАЙМ, 02.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИМ, 2 фев — ПРАЙМ, Александр Логунов. Экономика Италии по итогам прошлого года сократилась на 8,8-8,9%, свидетельствуют предварительные данные Национального института статистики страны (Istat).
В том числе по итогам последнего триместра минувшего года ВВП страны снизился на 2% в сравнении с предшествующими четырьмя месяцами и на 6,6% по отношении к аналогичному периоду 2019 года.
Более точную информацию за весь год институт собирается опубликовать 1 марта.
При этом, как отмечает ведущая экономическая газета il Sole 24 Ore, годовые показатели пока оказались чуть лучше прогнозировавшихся итальянским правительством, которое предполагало падение на целых 9%.
Также Istat прогнозирует рост ВВП Италии в нынешнем году на 2,3%, взяв за основу оценки показателей последнего триместра 2020 года.