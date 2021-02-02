РИМ, 2 фев — ПРАЙМ, Александр Логунов. Экономика Италии по итогам прошлого года сократилась на 8,8-8,9%, свидетельствуют предварительные данные Национального института статистики страны (Istat).

В том числе по итогам последнего триместра минувшего года ВВП страны снизился на 2% в сравнении с предшествующими четырьмя месяцами и на 6,6% по отношении к аналогичному периоду 2019 года.

Более точную информацию за весь год институт собирается опубликовать 1 марта. Италия собирается подать иск на Pfizer за задержки поставок вакцин

При этом, как отмечает ведущая экономическая газета il Sole 24 Ore, годовые показатели пока оказались чуть лучше прогнозировавшихся итальянским правительством, которое предполагало падение на целых 9%.

Также Istat прогнозирует рост ВВП Италии в нынешнем году на 2,3%, взяв за основу оценки показателей последнего триместра 2020 года.