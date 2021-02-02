МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. США и Европа вряд ли будут вводить широкие страновые санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального, такое мнение высказала экономист по России и СНГ инвесткомпании "Ренессанс Капитал" Софья Донец на пресс-брифинге "Россия и СНГ. Перспективы роста в декорациях большой геополитики".

"Действительно, это был один из вопросов, который мы последнюю неделю с хвостиком активно обсуждали с нашими клиентами. В итоге мы более-менее сошлись на одной позиции — что, по большому счету, этот конкретный кейс не должен приводить к росту рисков широкомасштабных, тяжелых санкций на российский рынок", — ответила она на вопрос журналистов, насколько вероятен сценарий появления новых санкций в отношении России на фоне ареста Алексея Навального. США не будут ослаблять санкции против России

Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил его под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный. Во вторник Мосгорсуд, как ожидается, вынесет решение о замене Навальному условного срока на реальный.

"Почему так? Потому что, с одной стороны, тут много непонятно, и кейс остается более-менее внутренним. С другой стороны, у нас был кейс Белоруссии, который мы прошли в предыдущем году, который нам подтвердил, что в случае наличия внутренних протестов снижается вероятность введения страновых санкций и увеличивается вероятность введения индивидуальных санкций. Но поскольку наш рынок проходил уже огромное количество шагов по индивидуальным санкциям и они фактически не оказывали никакого влияния, то пока шум присутствует, опасение это может увеличивать. Но если говорить о риске реальных санкций, тяжелых санкций, то он, скорее, точно не повышается, если мы говорим о США", — пояснила Донец. Призрак пузыря. Почему ждут обвала на фондовом рынке

"Скорее, нейтрально в отношении санкций со стороны США. Мы можем даже говорить о снижение рисков санкций со стороны Европы, связанных с активизацией внутренних протестов, поскольку понятие того, кого надо санкционировать в связи с этими событиями, начинает расплываться, если мы имеем внутренний протест", — добавила она.