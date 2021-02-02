ВАШИНГТОН, 2 фев — Dow Jones. В 2021 году экономика США будет расти быстрее, чем прогнозировалась в июле, но потребуется несколько лет, чтобы она полностью задействовала свой потенциал, а число безработных сократилось до предкризисных уровней. Такие выводы содержатся в опубликованных в понедельник экономических прогнозах Бюджетного управления конгресса (CBO).

Согласно этим прогнозам, ВВП США достигнет предкризисных уровней к середине 2021 года, отчасти благодаря одобренному конгрессом в 2020 году увеличению расходов, включая затраты на помощь потребителям и компаниям. ВВП Германии в четвертом квартале снизился лучше прогноза

По новому прогнозу, в 4-м квартале 2021 года по сравнению с таким же периодом прошлого года ВВП США вырастет на 3,7%, а в 2022 году рост составит 2,4%. На период по 2025 год включительно СВО прогнозирует средний рост на 2,6%. Введенный в действие в декабре план поддержки пострадавшей от пандемии экономики на сумму около 900 млрд долларов обеспечит увеличение ВВП в этом и в следующем году примерно на 1,5%.

Законодатели внимательно изучат новые прогнозы, чтобы определить, какая дополнительная поддержка нужна экономике, восстанавливающийся от воздействия пандемии.

Представители Республиканской партии в сенате предложили собственный план стимулирования экономики примерно на 618 млрд долларов и в понедельник вечером обсудили его с президентом Байденом. Предложенная республиканцами сумма расходов на треть меньше предложенных Байденом 1,9 трлн долларов.

Новые прогнозы СВО предполагают более сильный рост экономики, чем считалось в июле, "во многом потому, что спад был не таким глубоким, как ожидалось, а первая стадия восстановления началась раньше и была сильнее, чем ожидалось", сказали в СВО.

Вместе с тем в СВО прогнозируют, что экономическая активность будет оставаться ниже потенциала как минимум до 2025 года. Это означает, что ожидаемый в этом году сильный рывок активности может смениться продолжительным и медленным восстановлением. Участники "Северного потока 2" могут подать иск против США

По оценке СВО, к концу этого года уровень безработицы снизится до 5,3% с 6,8% на конец 2020 года, но численность занятых не достигнет предкризисного уровня до 2024 года.

В бюро также прогнозируют на ближайшие годы несколько более высокую инфляцию и процентные ставки, чем ожидалось в июле.

Критики предложенного Байденом плана стимулирования утверждают, что его выполнение ближайшие кварталы окажет экономике более сильную поддержку, чем требуется.

Эксперты Brookings Institution подсчитали, что выполнение плана президента к концу года поднимет ВВП до уровня, которого экономисты ожидали до пандемии, а уровень безработицы на конец 2021 года временно опустится до 3,2% с 6,7% в декабре 2020 года.

ВВП в 4-м квартале 2021 года на 1% превысит прогноз, что, вероятно, окажет некоторое повышательное давление на инфляцию, и ФРС будет это приветствовать, сказали эксперты Brookings Institution. По их словам, в 2022 году ВВП может немного сократиться, причем сокращение может оказаться более резким, чем ожидалось.

Если план будет введен в действие, в ближайшие десять лет ВВП будет таким же, как ожидалось до пандемии. Без дополнительного пакета стимулирования ВВП будет оставаться ниже предкризисных уровней в течение нескольких лет, сказали в Brookings Institution. Дело не только в дружбе. От каких услуг Литвы не может отказаться Минск

"В краткосрочной перспективе без дополнительных федеральных ресурсов, направляемых на сдерживание пандемии и вакцинацию, экономика столкнется с существенными проблемами", — добавили эксперты.

По словам экономистов, без дополнительной поддержки ВВП может вернуться на предкризисный уровень, но понесенные в 2020 году потери компенсированы не будут. По оценке СВО, за период до конца 2024 года кумулятивные потери составят около 857 млрд долларов.

"Если мы действительно хотим вылечиться от пандемии, то речь должна идти не только о том, чтобы вернуться туда, где мы были в феврале (2020 года) и праздновать победу", — сказал экономист Evercore ISI Эрни Тедеши.

— Автор Kate Davidson, kate.davidson@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ