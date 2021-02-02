МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. ВВП стран Евросоюза в четвертом квартале, по первой оценке, сократился на 4,8% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

В квартальном исчислении показатель уменьшился на 0,5%.

ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, в четвертом квартале 2020 года сократился на 0,7% в квартальном выражении и на 5,1% — в годовом. Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали снижения ВВП еврозоны на 1% и на 5,4% соответственно. ВВП Италии в 2020 году упал почти на 9%

За 2020 год, согласно первой оценке, ВВП Евросоюза упал на 6,4%, еврозоны — на 6,8%.

В третьем квартале оба показателя продемонстрировали рекордный рост с начала ведения статистики (с 1995 года). Так, ВВП Евросоюза вырос на 11,5% в квартальном выражении и сократился на 4,2% в годовом, еврозоны – вырос на 12,5% и уменьшился на 4,3% соответственно.

Во втором квартале, напротив, агентством было зафиксировано самое сильное снижение ВВП на фоне пандемии коронавируса. В ЕС ВВП упал на 11,4% в квартальном выражении и на 13,9% в годовом, в еврозоне — на 11,8% и 14,8% соответственно. В первом квартале 2020 года снижение ВВП 19 стран еврозоны составило 3,6% в квартальном выражении и 3,1% — в годовом, экономика Евросоюза снизилась соответственно на 3,2% и 2,5%.