КАИР, 2 фев — ПРАЙМ. Объем торгового оборота между РФ и Египтом снизился за 2020 год более чем на треть в связи с пандемией коронавируса и составил четыре миллиарда долларов, сообщил посол РФ в Каире Георгий Борисенко.

"Пандемия как форс-мажорное обстоятельство заморозила реализацию некоторых сделок. По примерным данным, наш торговый оборот за прошлый год должен составить четыре миллиарда долларов, в 2019-м было 6,2 миллиарда долларов, то есть уменьшение примерно на треть", — ответил посол на вопрос РИА Новости в интервью российским журналистам. Меркель назвала условие, при котором Европа будет производить Спутник V

По словам дипломата, объем экспорта российской продукции в Египет составил 3,5 миллиарда долларов, а импорта – порядка 500 миллионов долларов, при этом египетский экспорт в РФ увеличился.

"В целом исходим из того, что Египет для нас очень важный партнер — и в качестве покупателя самой разнообразной российской продукции, и в качестве транзитного пункта для ее продвижения на рынке других стран Ближнего Востока и Африки", — отметил Борисенко.

Касаясь вопроса развития Российской промышленной зоны (РПЗ) в Египте, посол отметил, что ожидается переподписание соглашений по РПЗ с учетом новых поправок. "Сейчас необходимо доработать некоторые юридические параметры с учетом пожеланий, в том числе, российских экономических операторов", — сообщил он. Дело не только в дружбе. От каких услуг Литвы не может отказаться Минск

"С обеих сторон есть твердое намерение реализовать этот проект, поскольку он выгоден и российским коммерческим производителям, и Египту, поскольку российские компании получают хорошую производственную площадку, с которой смогут продавать свою продукцию во многие другие страны, с которыми Египет состоит в ЗСТ (зоне свободной торговли – ред.) — вся Африка, арабский мир, Евросоюз и некоторые страны Латинской Америки", — отметил дипломат.

Межправсоглашение между Россией и Египтом о создании российской промзоны в районе Суэцкого канала в Египте было подписано 23 мая 2018 года. Управляющая компания РПЗ сможет 50 лет арендовать участок площадью 525 гектаров в районе кластера "Порт-Саид Восточный". РЭЦ с российской стороны реализует соглашение и участвует в создании УК. Российские компании для деятельности в РПЗ будут регистрировать свои дочерние фирмы в организационно-правовой форме по местному законодательству.