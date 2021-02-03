2021-02-03T09:52:39+03:00
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Центробанк позтивно оценил ситуацию с госдолгом России
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Существенное наращивание госдолга России во время пандемии в прошлом году проблем для экономики не несет, ситуация достаточно устойчивая, заявила в интервью РИА Новости директор... ПРАЙМ, 03.02.2021
россия, госдолг, цб рф, новости, экономика, финансы, макроэкономика, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Существенное наращивание госдолга России во время пандемии в прошлом году проблем для экономики не несет, ситуация достаточно устойчивая, заявила в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
Поддержка отечественной экономики со стороны властей в 2020 году была беспрецедентной: из бюджета на эти цели направили около 9% ВВП, и Россия вошла в пятерку стран-лидеров по масштабу стимулирующих мер. Для этого Минфину пришлось занять рекордный объем денег на рынке, в результате чего госдолг вырос до 20% ВВП.
"У нас достаточно устойчивая ситуация с государственными финансами, с макроэкономической точки зрения мы проблем не видим", — прокомментировала Данилова вопрос о произошедшем в 2020 году наращивании госдолга, добавив, что текущий уровень госдолга России намного меньше, чем в других странах.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.