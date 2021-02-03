МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против Ростуризма, так как усмотрела нарушения в процедуре проведения конкурсного отбора на получение грантов для развития туризма, сообщила РИА Новости начальник управления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг ведомства Надежда Шаравская. Суд в марте вернется к спору Apple и ФАС о нарушениях на рынке приложений

"Антимонопольное ведомство усмотрело признаки нарушения закона о защите конкуренции… в действиях Ростуризма в части нарушения процедуры проведения конкурсного отбора на получение грантов для развития внутреннего и въездного туризма. Так как они могли привести к ограничению конкуренции, ФАС России приняла решение о возбуждении дела",- сказала она.

Она также подчеркнула, что антимонопольная служба выступает за создание прозрачных механизмов распределения государственных субсидий.

"Это является обязательным условием для развития конкуренции и, как следствие, повышения качества и доступности товаров и услуг для потребителей",- заключила Шаравская.

Как уточнило ведомство в сообщении, Федеральное агентство по туризму провело конкурс на субсидирование общественных и предпринимательских инициатив для развития внутреннего и въездного туризма, всего из госбюджета было выделено 1,2 миллиарда рублей на 400 грантов.