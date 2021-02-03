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2021
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Годовая инфляция в еврозоне в январе составила 0,9%
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Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в январе, по предварительной оценке, составила 0,9% против дефляции декабря в 0,3%, следует из данных европейского статистического агентства... ПРАЙМ, 03.02.2021
инфляция, еврозона, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в январе, по предварительной оценке, составила 0,9% против дефляции декабря в 0,3%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали годовую инфляцию только в 0,5%.
При этом в месячном исчислении потребительские цены в еврозоне в январе выросли на 0,2%.
Годом ранее, в январе 2020 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 1,4%.
Базовая годовая инфляция в январе, по предварительной оценке, составила 1,4% против 0,2% в декабре. Аналитики ждали значения показателя на уровне 0,9%.