МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в январе, по предварительной оценке, составила 0,9% против дефляции декабря в 0,3%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат. Евро дешевеет к доллару на статистике из еврозоны

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали годовую инфляцию только в 0,5%.

При этом в месячном исчислении потребительские цены в еврозоне в январе выросли на 0,2%.

Годом ранее, в январе 2020 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 1,4%.

Базовая годовая инфляция в январе, по предварительной оценке, составила 1,4% против 0,2% в декабре. Аналитики ждали значения показателя на уровне 0,9%.