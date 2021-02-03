БРЮССЕЛЬ, 3 фев — ПРАЙМ. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) направил Украине рекордное финансирование в размере более 1 миллиарда евро в 2020 году, деньги шли, в том числе, на поддержку затронутых конфликтом регионов на востоке страны, говорится на страничке ЕИБ в соцсети Twitter. Госсекретарь США пообещал Украине экономическую помощь

"Несмотря на сложный 2020 год, ЕИБ продолжил делать столь необходимый вклад в экономику Украины и ее людей. Мы сделали рекордные инвестиции в размере более 1 миллиарда евро в Украину в 2020 году, фокусируя наши операции на поддержке затронутых конфликтом регионов на востоке страны, устойчивой и "зеленой" инфраструктуре, цифровизации, инновациях и восстановлении бизнеса после COVID-19", — цитируются в Twitter слова вице-президента банка.

Украина — основной получатель средств ЕИБ среди все прочих стран, входящих в программу "Восточное соседство" Евросоюза. На неё приходится более 60% кредитов, предоставляемых банком в этом регионе.

Восточное партнерство направлено на углубление и укрепление отношений между Европейским союзом и его государствами-членами с шестью странами: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.