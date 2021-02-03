2021-02-03T14:06:04+03:00
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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210203/832958830.html
Европейский инвестбанк выделил Украине рекордную сумму в 2020 году
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Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) направил Украине рекордное финансирование в размере более 1 миллиарда евро в 2020 году, деньги шли, в том числе, на поддержку затронутых... ПРАЙМ, 03.02.2021
инвестиции, украина, новости, мировая экономика, экономика, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев — ПРАЙМ. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) направил Украине рекордное финансирование в размере более 1 миллиарда евро в 2020 году, деньги шли, в том числе, на поддержку затронутых конфликтом регионов на востоке страны, говорится на страничке ЕИБ в соцсети Twitter.
"Несмотря на сложный 2020 год, ЕИБ продолжил делать столь необходимый вклад в экономику Украины и ее людей. Мы сделали рекордные инвестиции в размере более 1 миллиарда евро в Украину в 2020 году, фокусируя наши операции на поддержке затронутых конфликтом регионов на востоке страны, устойчивой и "зеленой" инфраструктуре, цифровизации, инновациях и восстановлении бизнеса после COVID-19", — цитируются в Twitter слова вице-президента банка.
Украина — основной получатель средств ЕИБ среди все прочих стран, входящих в программу "Восточное соседство" Евросоюза. На неё приходится более 60% кредитов, предоставляемых банком в этом регионе.
Восточное партнерство направлено на углубление и укрепление отношений между Европейским союзом и его государствами-членами с шестью странами: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.